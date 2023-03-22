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經典賽／與楚奧特上演夢幻對決還三振他 大谷：不可思議

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

稍早，日本隊以3：2擊敗美國隊，奪下本屆經典賽冠軍。冠軍賽中，最令人激動的莫過於大谷與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的最終對決，談到這個夢幻場景，大谷於賽後受訪時也直呼：「不可思議」。

九局上半，日本一分領先美國，大谷從牛棚走出，頂替大前輩達比修有登板投球，為比賽關門。雖然大谷面對首名打者麥尼爾（Jeff McNeil）投出保送，但隨即讓貝茲（Mookie Betts）打出雙殺，並在兩出局時迎來最後對手，同樣來自天使隊的楚奧特。

在這個漫畫般的對決中，大谷以一記100英里（約160公里）的火球，搶到2好2壞的球數，但楚奧特之後也將大谷102英里（約164公里）的失控速球選掉，形成滿球數對決。最後，大谷投出招牌滑球，讓楚奧特揮空三振，收下這場勝利。

雖然在賽前，球迷們便曾幻想過類似畫面，卻沒想到這個場景竟真的在今日上演。對此，大谷在賽後採訪時也說：「我想過這個可能性，但不敢相信他真的是整場比賽的最後一位打者。」另外，大谷也分享他如何激勵隊友，「雖然美國隊眾星雲集，但我不希望隊友因此變得被動，而是在表現尊重的同時，保持侵略性。」

大谷不僅在本場比賽幫助日本拿下經典賽第三冠、報上屆於四強遭對方淘汰的仇，也讓自己成為本屆賽會MVP，為不可思議的棒球生涯再添一筆。

經典賽 WBC風雲 大谷翔平 楚奧特

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