經典賽／冠軍賽還在進行！楚奧特：會打下屆WBC

目前,美國與日本隊仍在為了本屆經典賽冠軍熱戰中,但在比賽告一段落前,美國隊長「神鱒」楚奧特(Mike Trout)卻已宣布會參加下屆賽事。

稍早,大聯盟主席宣布必定會於2026年舉辦第六屆經典賽,但由於包括狄亞茲(Edwin Diaz)、,亞土維(Jose Altuve)等球星在賽事中受傷,引發外界猜想,球團將來是否還會放行球員投入賽事。

不過,楚奧特在賽事結束前,便跳出來和球迷宣布,三年後的經典賽仍能看到他在球場獻技。冠軍賽前,楚奧特於節目受訪時說:「我已經告訴他們我會打下一屆,我已經加入了。不管是指定打擊、左外野,或任何他們希望我打的位置,我都願意。」

首次出戰經典賽,並扛起隊長一職的楚奧特,在今天之前繳出0.318的打擊率,也曾在對陣加拿大隊時擊出首轟;防守端同樣「正常發揮」,上演不少美技。三年後,楚奧特將年滿34歲,這個年齡或許會讓他無法負荷中外野守備,但他本屆賽事隊友史密特(Paul Goldschmidt)也已35歲,代表楚奧特到時仍有很大機會入選。

美日大戰目前已接近尾聲,勝者除了冠軍榮耀外,也能獲得1440萬美元(約4.4億新台幣)獎金。

"I already told them I am doing the next one. I am already in... Whatever they want, I'm in."@MikeTrout verbally commits to playing in the 2026 WBC 🇺🇸 pic.twitter.com/jOVbGMlz46