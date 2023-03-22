經典賽／冠軍賽還在進行！楚奧特：會打下屆WBC

目前，美國與日本隊仍在為了本屆經典賽冠軍熱戰中，但在比賽告一段落前，美國隊長「神鱒」楚奧特（Mike Trout）卻已宣布會參加下屆賽事。

稍早，大聯盟主席宣布必定會於2026年舉辦第六屆經典賽，但由於包括狄亞茲（Edwin Diaz）、，亞土維（Jose Altuve）等球星在賽事中受傷，引發外界猜想，球團將來是否還會放行球員投入賽事。

不過，楚奧特在賽事結束前，便跳出來和球迷宣布，三年後的經典賽仍能看到他在球場獻技。冠軍賽前，楚奧特於節目受訪時說：「我已經告訴他們我會打下一屆，我已經加入了。不管是指定打擊、左外野，或任何他們希望我打的位置，我都願意。」

首次出戰經典賽，並扛起隊長一職的楚奧特，在今天之前繳出0.318的打擊率，也曾在對陣加拿大隊時擊出首轟；防守端同樣「正常發揮」，上演不少美技。三年後，楚奧特將年滿34歲，這個年齡或許會讓他無法負荷中外野守備，但他本屆賽事隊友史密特（Paul Goldschmidt）也已35歲，代表楚奧特到時仍有很大機會入選。

美日大戰目前已接近尾聲，勝者除了冠軍榮耀外，也能獲得1440萬美元（約4.4億新台幣）獎金。

"I already told them I am doing the next one. I am already in... Whatever they want, I'm in."@MikeTrout verbally commits to playing in the 2026 WBC 🇺🇸 pic.twitter.com/jOVbGMlz46 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023

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