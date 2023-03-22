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經典賽／日本奪冠是很重要的事 大谷翔平：想激勵台韓棒球
2023年世界棒球經典賽進入最後階段，大谷翔平受訪時表示希望日本不斷贏球，以提升台灣、南韓等亞洲國家的信心。
經典賽被賦予推廣棒球的重要任務，日媒昨天詢問大谷翔平，經典賽如何提升棒球關注度，將棒球推廣到世界各地，大谷回應：「很不幸除了日本外，台灣跟南韓在本屆預賽遭淘汰。若我們一直贏下去，可能會讓這兩國有『下次也能做到』的想法。」
大谷翔平期待因奪冠讓亞洲棒球有更好的發展，他也認為亞洲國家在本屆賽事都有不錯的發揮，「不僅是台灣和南韓，中國也是，相信未來在棒球這塊有更好的發展，因此日本奪冠是很重要的事。」
本屆經典賽仍由大聯盟主辦，不少球星都願意參賽，大部分國家都有大聯盟球員助陣，增加賽事可看性。對此大谷表示，「經典賽越來越多國家重視，這是世界級的比賽、更好的賽事，每個國家都想贏。我也希望贏得這場大賽，讓日本球迷享受這樣的比賽。」
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