經典賽／日美大戰奪勝名符其實世界一！ 5點分析為什麼日本的棒球這麼強？

在經典賽表現非常出色的日本，也再次讓世界看見他們堅強的基礎和實力，為什麼日本棒球這麼厲害？

隨著世界棒球經典賽（WBC）在全球如火如荼地開打，也讓各地觀眾見識到，這些以大聯盟（MLB）球員、各國職棒好手為主體的國家代表隊，有多麼的華麗和耀眼，在一場場高張力的比賽中，也牽動熱血的情緒。

而在亞洲的代表強隊裡，一直以來都是日本（Japan）的天下，不僅台灣和日本的國際賽對決基本上都居於下風，連韓國（Korea）想要和日本較勁「亞洲第一」的頭銜，近年來也變得非常困難。

翻開日本隊在經典賽的球員名單，只能用星光熠熠來形容，包含以大谷翔平為首二刀流陣容，隊友還有達比修有、佐佐木朗希、今永昇太、岡本和真、村上宗隆、吉田正尚、山田哲人等，實力非常堅強。

不僅如此，在過往的4屆經典賽裡，日本共獲得兩次冠軍、兩次季軍的榮耀，是有史以來在經典賽成績最好的隊伍，也留下許多經典的紀錄。

究竟，為什麼日本的棒球會這麼強？他們如何做到這樣的成就？

1、日本棒球的歷史

圖／MLB明星球員們和日本球員們交流。National Baseball Hall

日本棒球的歷史，最早可追溯到明治時代的1873年，由外籍講師霍雷斯威爾森（Horace Wilson）所帶入，這是日本第一次有棒球相關的紀錄，也是全亞洲最早的棒球運動。

不過在19世紀時，棒球這項運動並沒有非常熱門，真正流行起來時，是20世紀初期，早稻田大學與慶應義塾大學球隊之間的對戰，當年引起社會各界的關注。

二戰以前，以職業選手為主的職棒球隊漸漸出現，1930年就有職棒的相關賽事；二戰以後，日本棒球漸漸風行，1948年就有兩個聯盟的雛形，球隊發展也日益走上正軌。

當年，日本還邀請了包含貝比魯斯（Babe Ruth）、喬迪馬喬（Joe DiMaggio）、盧蓋瑞格（Lou Gehrig）等美國職棒的傳奇人物到日本進行一系列表演賽，掀起棒球熱潮，也幫助普及了這項運動。

2、團隊合作的精神

《Culture Trip》報導，棒球是日本第一項注重團隊合作的運動，這與日本傳統本土的運動如劍道、相撲有很大的不同。

由於棒球一隊至少需要9人才能完成，彼此互相合作、信賴的程度非常重要，加上紀律、節操、努力、團隊合作等都是棒球運動的重點，對注重職業道德與崇尚價值觀的日本人來說，有著極高的吸引力。

眾所周知，日本的文化非常的負責，也對任何想要在日本生活和工作的人產生強烈影響，和西方社會最大的不同是，「團體」永遠視為比「個人」重要。

要贏得一場比賽，最重要的是球隊要協調好，他不是靠一個球員就能掌控整場比賽。球賽是很漫長的，需要全隊保持鬥志、維持耐心，拚戰到最後一刻，這所有的精神都融入了日本文化。

3、扎實的教育體系

和台灣只有少數幾所傳統棒球名門學校有棒球隊的狀況相比，日本校園的棒球文化其實是更為普及的，而且在孩童之間，棒球的風氣更加盛行。

正是在這樣充滿競爭力的環境下，在校園的球隊裡想要出線、擁有更多比賽的機會，球員的自主訓練也十分積極，大多數的孩子都會在下課後繼續在球場訓練到傍晚才回家，接著週末參加比賽，全年無休。

這些訓練不只是單純關於棒球的內容，而是包含重訓、基本動作、體能和協調性等，有許多小球員在下課後就是去跑步，形成一種習慣。高中以上的球隊更在乎整個球隊的紀律，如果有喝酒、鬥毆等情形都會被禁賽，因此大家都會相互提醒，形成一個良性競爭的正面關係。

4、甲子園發展興盛

在美國（USA），一場高中的棒球比賽可能只有幾百名觀眾，但在日本可就完全不同，在日本全國高等學校棒球錦標賽（夏季甲子園）裡，重要的幾場比賽都能吸引上萬名的觀眾，而且還有數以百萬計的觀眾在電視機前觀看比賽轉播，形成一種獨特的文化現象。

1915年開始的夏季甲子園大賽，至今已有超過百年的歷史，根據大會統計，全日本每年約有4000所高中參加地方大賽，來自全國47個都道府縣的頂尖隊伍，都會齊聚在日本兵庫縣的阪神甲子園球場，進行為期10天的甲子園錦標賽。

由於盛況空前、幾乎是所有最具潛力的高中棒球選手齊聚的殿堂，使得各球隊球探也都在此摩拳擦掌，有些高中球員在此一戰成名、被簽入職業隊伍，成了後來在棒球場上發光發熱的巨星，大谷翔平就是最好的例子——2012年他在花卷東高等學校擔任先發投手時，投出160公里的速球三振打者，創下日本高校棒球史上最快球速紀錄，後被北海道日本火腿鬥士隊以第一指名選上。

在高中棒球就能如此充滿競爭力的舞台上，自然是精銳盡出、難以有人才斷層。

5、日本的民族精神

棒球在日本風靡的程度，已經是日本文化的一部分。日本球迷與他們所支持的球隊有著深厚的感情，這種熱愛也很難與它們所代表的城市分割，這在日本的表現特別明顯。

因此，你會看到這種對棒球的愛，在這個國家無處不在，甚至走在街頭時，都會看到當地棒球隊的象徵，周邊商品更是琳瑯滿目。

不僅如此，日本棒球場的觀賽文化也成了一種獨特的形象，像是「啤酒女孩」就是日本球場上非常鮮明的特色，她們背著約15公斤的啤酒桶，在球場上穿梭兜售啤酒，那種熱鬧氣氛和喧鬧精神，使在日本觀看比賽成為一種真正令人興奮的體驗，即便是對棒球不太懂的朋友，也能深刻感受到那強烈的文化熱情。

這也反應在所有日本隊的國際比賽中，那強烈、充滿「武士道」精神的士氣激發了日本人強烈的民族性，他們擁有的熱情、充滿激情和撼動人心的氛圍，還有棒球對日本文化的影響，都印證了棒球在日本的成功其來有自。

（本文出自2023.3.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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