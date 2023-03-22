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經典賽／奧運金牌、經典賽冠軍戰皆開轟 村上宗隆史上唯一
昨天才在四強戰上演再見安打扮演日本隊英雄，村上宗隆今天在世界棒球經典賽冠軍戰延續好手感，2局下首打席立刻開轟，一發陽春砲幫助日本隊追平比數。
美國隊2局上才靠著透納（Trea Turner）的陽春砲取得1：0領先，2局下日本隊馬上還以顏色，面對美國隊先發投手凱利（Merrill Kelly），擔任第5棒的村上宗隆瞄準第一球就出棒，將92.4哩的速球掃出右外野全壘打牆。
這發全壘打是村上宗隆本屆賽會首轟，擊球初速115.1哩、距離432呎，兩項數據都比透納要猛，也讓他球敲出去就確定過牆，慢步目送。
村上宗隆這一轟也締造另類紀錄，成為史上第一位曾在奧運金牌戰、經典賽冠軍戰皆開轟的球員，村上宗隆在2020東京奧運棒球項目金牌戰也曾以陽春砲為球隊先馳得點，當時日本隊以2：0擊敗美國隊。
Last night's hero goes UPPER DECK to tie the game! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/ZHhCjgK94l— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 22, 2023
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