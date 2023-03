經典賽／奧運金牌、經典賽冠軍戰皆開轟 村上宗隆史上唯一

昨天才在四強戰上演再見安打扮演日本隊英雄,村上宗隆今天在世界棒球經典賽冠軍戰延續好手感,2局下首打席立刻開轟,一發陽春砲幫助日本隊追平比數。

美國隊2局上才靠著透納(Trea Turner)的陽春砲取得1:0領先,2局下日本隊馬上還以顏色,面對美國隊先發投手凱利(Merrill Kelly),擔任第5棒的村上宗隆瞄準第一球就出棒,將92.4哩的速球掃出右外野全壘打牆。

這發全壘打是村上宗隆本屆賽會首轟,擊球初速115.1哩、距離432呎,兩項數據都比透納要猛,也讓他球敲出去就確定過牆,慢步目送。

村上宗隆這一轟也締造另類紀錄,成為史上第一位曾在奧運金牌戰、經典賽冠軍戰皆開轟的球員,村上宗隆在2020東京奧運棒球項目金牌戰也曾以陽春砲為球隊先馳得點,當時日本隊以2:0擊敗美國隊。

Last night's hero goes UPPER DECK to tie the game! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/ZHhCjgK94l