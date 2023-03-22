聽新聞
test
0:00 / 0:00
經典賽／日、美大決戰前 大谷翔平與楚奧特先相擁留下經典一幕
2023經典賽今天上演最後大戰，由日本對抗美國，其中日本名將大谷翔平將與大聯盟天使隊友楚奧特進行打擊對決，大聯盟特別於賽前練習時上傳大谷與楚奧特相擁的照片，成為這屆比賽經典的一幕。
大谷被日本隊安排在第三棒負責指定打擊，楚奧特則被美國隊排在固定的第二棒陣守中外野，兩人除了比較誰先能擊出安打外，各界也特別關注在比賽中，大谷會否以中繼投手上場，兩人首次投打對決一番，這都將視戰況而定。
Howdy, partner. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/fhnymoLEar— MLB (@MLB) March 21, 2023
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言