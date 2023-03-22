經典賽／日、美大決戰前 大谷翔平與楚奧特先相擁留下經典一幕

2023經典賽今天上演最後大戰，由日本對抗美國，其中日本名將大谷翔平將與大聯盟天使隊友楚奧特進行打擊對決，大聯盟特別於賽前練習時上傳大谷與楚奧特相擁的照片，成為這屆比賽經典的一幕。

大谷被日本隊安排在第三棒負責指定打擊，楚奧特則被美國隊排在固定的第二棒陣守中外野，兩人除了比較誰先能擊出安打外，各界也特別關注在比賽中，大谷會否以中繼投手上場，兩人首次投打對決一番，這都將視戰況而定。

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