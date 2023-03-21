經典賽／美、日決戰 美國終於「亮劍」凱利先發對抗今永昇太
經典賽22日上午7時美國對決日本大戰，美國隊終於亮劍了，預計安排由效命響尾蛇隊的凱利（Merrill Kelly）擔任先發投手，來對抗日本今永昇太，但預期是投手車輪戰之下，兩名投手都有可能先發局數並不長。
美國隊凱利在經典賽只先發過一場比賽，在首輪預賽最後一戰對哥倫比亞的比賽，先發三局被擊出4支安打丟了兩分，一度讓美國陷入落後困境，直到被換下後，美國才於五局超前比數，以3：2險勝。不過，凱利上賽季在響尾蛇隊擁有13勝8負的成績，防禦率3.37，仍是具有相當戰力的投手。
日本隊此次尋求自第一、第二屆之後，第三個冠軍頭銜，而美國隊則希望在2017年奪冠之後，實現二連霸美夢。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言