經典運彩／美國過往WBC勝日都只贏1分 推決賽日本受讓

【文／運彩貓小亨利】

2023世界棒球經典賽決賽 美國 vs. 日本(主)

比賽時間: 3/22 07:00

本場比賽開盤後一路看好美國，國際盤從美國讓1平一路升至美國讓1-60左右，台灣運彩在日墨戰開打前冠軍賠率是美國1.45、日本2.30、墨西哥7.00，要連打兩天的日本又只派上今永先發，美國獨贏賠率還升到1.6也是挺怪的。

美國本場應該會響尾蛇投手凱利先發，預估也不會投長，後援方面Loup、Adam、Freeland目前表現都不錯，日本由今永先發，也許就是個假先發，要來玩車輪戰，大谷翔平、達比修有在狀況不對絕對直接壓上來，其餘日本的投手在短局數內都有壓制力可以展現。

打線方面兩邊最火燙的打者就Turner0.368、四轟跟吉田正尚19打數9安打最優異，今天靠著村上再見安打氣走墨西哥應該也能讓他信心增強不少，比長打也許日本輸，但戰術、團隊、韌性、氣勢方面日本肯定不輸，今天日墨戰要不是Arozarena的精彩防守，也不會打得那麼辛苦，美國過去兩次在經典賽擊敗日本都只贏一分，看好日本受讓過盤。

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運彩盤推薦：日本+1.5

國際盤推薦：日本受讓1-60

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