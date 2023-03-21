快訊

恭喜憲哥！吳姍儒生了 兒子可愛模樣曝光

北醫院長邱仲峯被爆大搞婚外情 請辭全文曝光：勇於承擔責任

經典運彩／美國過往WBC勝日都只贏1分 推決賽日本受讓

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
經典賽決賽看好日本受讓過關。 法新社
經典賽決賽看好日本受讓過關。 法新社

【文／運彩貓小亨利】

2023世界棒球經典賽決賽 美國 vs. 日本(主)

比賽時間: 3/22 07:00

本場比賽開盤後一路看好美國，國際盤從美國讓1平一路升至美國讓1-60左右，台灣運彩在日墨戰開打前冠軍賠率是美國1.45、日本2.30、墨西哥7.00，要連打兩天的日本又只派上今永先發，美國獨贏賠率還升到1.6也是挺怪的。

美國本場應該會響尾蛇投手凱利先發，預估也不會投長，後援方面Loup、Adam、Freeland目前表現都不錯，日本由今永先發，也許就是個假先發，要來玩車輪戰，大谷翔平、達比修有在狀況不對絕對直接壓上來，其餘日本的投手在短局數內都有壓制力可以展現。

打線方面兩邊最火燙的打者就Turner0.368、四轟跟吉田正尚19打數9安打最優異，今天靠著村上再見安打氣走墨西哥應該也能讓他信心增強不少，比長打也許日本輸，但戰術、團隊、韌性、氣勢方面日本肯定不輸，今天日墨戰要不是Arozarena的精彩防守，也不會打得那麼辛苦，美國過去兩次在經典賽擊敗日本都只贏一分，看好日本受讓過盤。

運彩貓小亨利推薦

運彩盤推薦：日本+1.5

國際盤推薦：日本受讓1-60

《本文由運彩貓wwincat.com授權，未經同意禁止轉載》

免費玩預測、週週拿獎金、快加入運彩分析討論群，詳情請至運彩貓官網(wwincat.com)

經典賽 WBC運彩

相關新聞

經典賽／日本戲劇性逆轉墨西哥 大聯盟官網：賽史最偉大

日本今天在4強賽以6：5逆轉擊敗墨西哥，大聯盟官網今天也將這場賽事評為「經典賽史最偉大戰役」。 大聯盟官網報導，日本今天推出「令和怪物」佐佐木朗希先發主投，他被墨西哥烏力亞斯（Luis Uria

經典賽／村上宗隆最後有想過「短打」 還好教練說了這句話

村上宗隆本屆經典賽陷入低潮，今天前3打席還都被三振。他卻在狀況低迷的情況下，擊出再見安打，幫助日本以6：5氣走墨西哥。賽後村上在記者會開玩笑表示，自己有想過要短打。 談到第9局上場打擊時前的心理

經典賽／奇蹟！前4打數挨3K 「村神」再見二壘打送日本進冠軍賽

日本武士上演奇蹟的一勝，帶著4：5落後進入9局下，前4打數沒安打、被三振3次的「村神」村上宗隆，敲出再見二壘打，日本以6...

經典賽／吉田正尚救命三分砲 單屆13分打點破紀錄

世界棒球經典賽四強賽今天由日本、墨西哥隊廝殺，日本武士面臨0：3的落後，7局下由吉田正尚敲出救命三分砲，這一轟也讓他在本...

經典賽／村上宗隆連3K遭球迷炎上 「山川代打」成搜尋趨勢

世界棒球經典賽4強賽上演「墨日之戰」，日本隊第5棒「村神」村上宗隆狀態仍相當低迷，前3打席都遭到三振，「村上宗隆」、「山川代打」也上日本推特搜尋趨勢。 第二局吉田正尚率先安打上壘，村上宗隆揮棒落

經典賽／何止國防部長 墨球迷改喊阿羅薩雷納「總統」

經典賽嗆翻天的墨西哥阿羅薩雷納（Randy Arozarena），今天在4強賽依舊搶戲，第5局沒收岡本和真的全壘打，再度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦