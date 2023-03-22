經典賽文字直播／大谷九局關門K掉楚奧特 日本靠兩轟3:2勝美奪第三冠

【賽前報導】

經典賽22日上午7時美國對決日本大戰，美國隊終於亮劍了，預計安排由效命響尾蛇隊的凱利（Merrill Kelly）擔任先發投手，來對抗日本今永昇太，但預期是投手車輪戰之下，兩名投手都有可能先發局數並不長。

美國隊凱利在經典賽只先發過一場比賽，在首輪預賽最後一戰對哥倫比亞的比賽，先發三局被擊出4支安打丟了兩分，一度讓美國陷入落後困境，直到被換下後，美國才於五局超前比數，以3：2險勝。不過，凱利上賽季在響尾蛇隊擁有13勝8負的成績，防禦率3.37，仍是具有相當戰力的投手。

日本隊此次尋求自第一、第二屆之後，第三個冠軍頭銜，而美國隊則希望在2017年奪冠之後，實現二連霸美夢。

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