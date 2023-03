經典賽／日本逆轉勝墨西哥 兩國球迷觀眾席相擁獲好評

日本隊今天在世界棒球經典賽逆轉勝墨西哥隊,就在日本隊球員聚在一起歡慶時,攝影機拍攝到後方觀眾席上一幕日墨球迷相擁的畫面,讓不少外國球迷給予好評。

日本隊今天在9局下頂著4比5落後的壓力,面對墨西哥終結者加耶哥斯(Giovanny Gallegos)。投打「二刀流」球星大谷翔平率先二壘安打、吉田正尚四壞保送之後,前4次打擊熄火、吞3K的5棒打者村上宗隆敲出再見安打,助日本隊以6比5逆轉勝墨西哥。

日媒The Answer報導,就在攝影機拍攝到日本隊選手圍著村上,為逆轉勝開心不已的同時,後方觀眾席上可以看到一名高舉日本國旗的球迷突然將國旗放下,望向身旁的墨西哥球迷,兩位不同國籍的球迷相視後都伸出手來,給對方一個擁抱。

這個畫面被美國媒體Jomboy Media放上推特,並描述了日墨球迷彼此擁抱令人感動的一幕。

對於這種跨越國境的交流,海外球迷也留言盛讚說「令人尊敬」、「最愛棒球」、「今晚在球場看到的運動家精神和喜悅溫暖了我的心」、「日本人真的很有禮貌」、「這就是日本的文化」等。

日本隊今天繼2009年後,時隔14年再度闖入經典賽冠軍戰,將於明天對決美國隊。

A fan holding a Japanese flag bowed and hugged a fan in Team Mexico gear as Team Japan celebrated in front of them. Baseball is the best



