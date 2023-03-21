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經典賽／日本逆轉勝墨西哥 兩國球迷觀眾席相擁獲好評

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本隊獲勝後慶祝。 美聯社
日本隊獲勝後慶祝。 美聯社

日本隊今天在世界棒球經典賽逆轉勝墨西哥隊，就在日本隊球員聚在一起歡慶時，攝影機拍攝到後方觀眾席上一幕日墨球迷相擁的畫面，讓不少外國球迷給予好評。

日本隊今天在9局下頂著4比5落後的壓力，面對墨西哥終結者加耶哥斯（Giovanny Gallegos）。投打「二刀流」球星大谷翔平率先二壘安打、吉田正尚四壞保送之後，前4次打擊熄火、吞3K的5棒打者村上宗隆敲出再見安打，助日本隊以6比5逆轉勝墨西哥。

日媒The Answer報導，就在攝影機拍攝到日本隊選手圍著村上，為逆轉勝開心不已的同時，後方觀眾席上可以看到一名高舉日本國旗的球迷突然將國旗放下，望向身旁的墨西哥球迷，兩位不同國籍的球迷相視後都伸出手來，給對方一個擁抱。

這個畫面被美國媒體Jomboy Media放上推特，並描述了日墨球迷彼此擁抱令人感動的一幕。

對於這種跨越國境的交流，海外球迷也留言盛讚說「令人尊敬」、「最愛棒球」、「今晚在球場看到的運動家精神和喜悅溫暖了我的心」、「日本人真的很有禮貌」、「這就是日本的文化」等。

日本隊今天繼2009年後，時隔14年再度闖入經典賽冠軍戰，將於明天對決美國隊。

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