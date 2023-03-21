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經典賽／日本戲劇性逆轉墨西哥 大聯盟官網：賽史最偉大
日本今天在4強賽以6：5逆轉擊敗墨西哥，大聯盟官網今天也將這場賽事評為「經典賽史最偉大戰役」。
大聯盟官網報導，日本今天推出「令和怪物」佐佐木朗希先發主投，他被墨西哥烏力亞斯（Luis Urias）轟出3分炮，日本隊第4棒吉田正尚也敲出3分砲回擊，9局上大谷擊出二壘安打上壘，點燃全隊的鬥志，隨後吉田正尚也保送上壘，日職全壘打王村上宗隆最終敲出安打一棒逆轉。
該報導指出，排名第2的比賽是2009年日本與南韓爭冠，南韓李杋浩面對達比修有擊出追平安打，但鈴木一朗10局上擊出超前安打，日本最終以5比3獲勝。
第3名是2017年美國次輪以6：3戰勝多明尼加隊，美國「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出關鍵兩分砲，外野手瓊斯（Adam Jones）飛身美技沒收馬恰多（Manny Machado）的全壘打，由於瓊斯和馬恰多當時是金鶯隊的隊友，引發許多話題。
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