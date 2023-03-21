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經典賽／日本隊再見安打 「村神樣」、「村上最高」進推特趨勢
日本隊打者村上宗隆在經典賽敲出逆轉勝再見安打，助日本隊闖進冠軍戰，讓日本球迷為之沸騰，「村神樣」（形容表現很神）及「村上最高」（村上最棒）都進入推特趨勢。
日本隊當地時間20日頂著4比5落後的壓力，面對墨西哥終結者加耶哥斯（Giovanny Gallegos），大谷翔平率先二壘安打、吉田正尚四壞保送之後，前4次打擊熄火、吞3K的村上宗隆敲出再見安打，日本隊以6比5逆轉勝墨西哥。
日本放送協會（NHK）報導，日本隊對戰墨西哥，直到9局下半仍以1分之差落後，但在率先上場打擊的大谷翔平先敲出二壘安打等後，形成一、二壘有跑者無人出局的得分好機會。
比賽中已被三振3次的5棒打者村上接續上場，「復活吧村上」一度進入推特趨勢。村上在關鍵時刻不負眾望，敲出一支帶有2分打點的逆轉勝再見二壘安打，助日本隊闖進冠軍戰。
日本推特上除了2022年被選為新語．流行語的「村神樣」及「村上最高」進入推特趨勢外，不少網友也開心留下「村上復活了」、「歡迎村神樣回來」等發文。
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