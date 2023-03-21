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經典賽／對決楚奧特有望成真 大谷翔平：盡我所能準備

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特(左)與大谷翔平。 法新社、路透
楚奧特(左)與大谷翔平。 法新社、路透

日本今天以6：5擊敗墨西哥，闖進冠軍賽，將對決美國隊。大谷翔平與天使隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的神仙對決如今有望成真，儘管大谷確定不會擔任先發投手，但有機會以後援投手身分登場。

大谷翔平今天擔任第三棒指定打擊，4打數2安打，其中9下的二壘安打點燃攻勢，無疑是本場比賽的獲勝功臣之一。對於即將上演「天使內戰」大谷表示，「能披上國家隊球衣，對決天使隊友的感覺非常特別，因為平常都是隊友，所以很了解彼此。」

大谷坦言和美國隊爭冠一定會緊張，但他想用「一定會贏」的心態面對。他在被問到是否會登板投球時表示，「源田壯亮為了球隊竭盡全力（帶傷上陣），所以我也想盡我所能準備。」

經典賽 WBC風雲 大谷翔平 Mike Trout

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