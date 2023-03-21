聽新聞
test
0:00 / 0:00
經典賽／村上宗隆最後有想過「短打」 還好教練說了這句話
村上宗隆本屆經典賽陷入低潮，今天前3打席還都被三振。他卻在狀況低迷的情況下，擊出再見安打，幫助日本以6：5氣走墨西哥。賽後村上在記者會開玩笑表示，自己有想過要短打。
談到第9局上場打擊時前的心理準備，村上表示：「我也想過要不要用點的，但城石教練（城石憲之）對我說，『栗山監督說交給你了，你就下定決心放開來打。』於是我決定把球轟出去，打球瞬間原以為球真的會出去，但力量不夠，球停在牆前，還好跑者是周東佑京，我知道他的腳程很快，所以感覺到是一支再見安打。」
對於栗山監督的信任，村上宗隆表示，「去年11月開始集訓時，栗山就希望我扛起中心打線。結果我在這麼大的比賽中，遲遲打不出成績，讓他替我操心。他賽前和比賽中都會和我說很多話，我能理解他的心情，也想為他做一些事。」
【村上選手を信じ続けた人だけ見て良い動画です】— Akio Yamamoto (@akibleague2018) March 21, 2023
また最高の動画発見してしまいました。サヨナラ打を放ち歓喜の輪の中心で雄叫びをあげる村上宗隆選手。最高かよ。 #WBC2023
pic.twitter.com/aeGmgOQt0A
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言