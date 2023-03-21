經典賽／村上宗隆最後有想過「短打」 還好教練說了這句話

村上宗隆本屆經典賽陷入低潮，今天前3打席還都被三振。他卻在狀況低迷的情況下，擊出再見安打，幫助日本以6：5氣走墨西哥。賽後村上在記者會開玩笑表示，自己有想過要短打。

談到第9局上場打擊時前的心理準備，村上表示：「我也想過要不要用點的，但城石教練（城石憲之）對我說，『栗山監督說交給你了，你就下定決心放開來打。』於是我決定把球轟出去，打球瞬間原以為球真的會出去，但力量不夠，球停在牆前，還好跑者是周東佑京，我知道他的腳程很快，所以感覺到是一支再見安打。」

對於栗山監督的信任，村上宗隆表示，「去年11月開始集訓時，栗山就希望我扛起中心打線。結果我在這麼大的比賽中，遲遲打不出成績，讓他替我操心。他賽前和比賽中都會和我說很多話，我能理解他的心情，也想為他做一些事。」

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