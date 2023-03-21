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經典賽／高橋宏斗場上迷路畫面曝光 網直呼：好可愛

聯合新聞網／ 綜合報導
高橋宏斗找不牛棚，鏡頭全都錄。 截圖自推特
高橋宏斗找不牛棚，鏡頭全都錄。 截圖自推特

日本隊今天以6：5逆轉擊敗墨西哥隊，挺進冠軍賽。比賽過程緊張外，還出現意外插曲，鏡頭捕捉到日本20歲右投高橋宏斗找不到牛棚入口的畫面，讓球迷直呼好可愛。

事情發生在2局上，日本先發投手佐佐木朗希遭強襲球擊中腹部，高橋宏斗被指派到牛棚熱身，他背著後背包到處亂跑，最後找隊友求助，才順利進入牛棚。沒想到轉播單位正好鎖定到這場意外。

畫面傳到網路後引起熱議，網友紛紛留言寫道，「好可愛」、「好像中學生」、「再次背上背包，真的太好了」。

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