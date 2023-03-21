經典賽／兩隊都沒放棄比賽！墨教頭：要向日本脫帽致敬

墨西哥隊在世界棒球經典賽四強賽遭日本隊逆轉，以5比6輸球。賽後墨西哥總教練吉爾（Benji Gil）稱讚兩隊都沒有放棄比賽，打得很好，必須向日本隊脫帽致敬。

本場比賽戰況峰迴路轉，絕無冷場。4局上墨西哥二壘手烏力亞斯（Luis Urias）從「令和怪物」佐佐木朗希手中敲出三分砲。儘管日本攻勢頻頻，但始終無法打回分數，7局下吉田正尚轟出追平三分砲，讓日本重燃希望。墨西哥8上靠安打串聯攻回2分，日本8下馬上先追回1分，9下村上宗隆打出2分打點再見安打，氣走墨西哥。

墨西哥賽後全隊相當失落，總教練吉爾則稱讚球員的拚戰精神：「這就是棒球，我們必須向日本隊脫帽致敬。兩隊表現都很出色，沒有放棄比賽，雖然日本晉級了，但今天是棒球界的勝利。」

吉爾接著表示，「日本最後一局建立很好的攻勢，我們很接近勝利，這場比賽說明球隊的進步。雖然我們輸了，但不是全盤皆輸，我認為這對墨西哥的棒球來說是場勝利。」

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