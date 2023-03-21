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經典賽／二壘安打點燃反攻士氣 大谷翔平：我們永不放棄

中央社／ 洛杉磯20日專電
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

日本隊在世界棒球經典賽（WBC）4強賽絕地大逆轉勝墨西哥，9局下由大谷翔平的二壘安打點燃士氣。他賽後說，不管怎麼落後，打線上的每個隊友都沒有放棄。

日本頂著4比5落後的壓力，面對墨西哥終結者加耶哥斯（Giovanny Gallegos），大谷翔平率先二壘安打、吉田正尚四壞保送之後，前4次打擊熄火、吞3K的村上宗隆敲出再見安打，6比5逆轉勝。

大谷翔平賽後在電視台連線訪問說：「上場打擊之前我就已經下定決心，不管是安打或是四壞保送，想盡辦法我一定要站上二壘。」

大谷翔平分別在預賽對中國、8強賽對義大利上場投球。這場4強賽對墨西哥，他擔任第3棒指定打擊，4打數敲出2支安打，尤其9局下率先二壘安打，至關重要。

大谷翔平形容，日本大部分處於落後，一直沒辦法把分數打回來，休息室的氣氛確實有點悶，「但我們永不放棄，打線上的每一個隊友都沒有放棄，這就是我們展現的精神」。

三壘手村上宗隆今天成為日本全國的英雄。他在賽後訪問說，前幾次打擊沒有把握，背負著壓力，但當他看到9局下大谷翔平率先敲出二壘安打之後，他心裡想著「接下來就是我的機會了」。

村上宗隆說，這次經典賽他一路打得辛苦，無論如何日本隊拿下這一場重要的勝利，才是最重要的。日本前兩屆都在4強止步，這一勝讓日本重返冠軍賽。

冠軍賽在21日（台灣時間22日上午7時）舉行，日本將與美國爭冠。

大谷翔平將與洛杉磯天使隊友、美國隊長楚奧特（Mike Trout）正面對決，被視為經典賽的最後高潮。大谷翔平預計以指定打擊身分先發，比賽後半伺機投球。

大谷翔平說：「所有明星球員都會在這場比賽對陣，這是我們所能想像的最夢幻的比賽，就要在明天成真，讓我們全力以赴。」村上宗隆也說：「會拿出最佳表現。」

經典賽 WBC風雲

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