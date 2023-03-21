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經典賽／英雄惜英雄！大谷翔平IG曬合照 山多瓦：要哭著入睡
日本與墨西哥在經典賽4強賽上演史詩級一戰，墨西哥先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）4.1局無失分壓制日本，不過日本最終由「村神」村上宗隆擊出再見安打，以6：5逆轉墨西哥，拿下冠軍賽門票，賽後大谷翔平也和村上宗隆及山多瓦合照。
9上打完日本4：5落後。大谷翔平是9下第1位打者，他率先敲出二壘安打點燃攻勢，隨後吉田正尚保送上壘，並由周東佑京上場代跑。村上宗隆把握對方投手失投，將球擊至外野深處，打回2分成功逆轉。
大谷賽後受訪時表示，「村上一定很痛苦（陷入低潮），但他進行的揮棒練習比大家還多」、「我對吉田的想法也是一樣，我覺得只要能上壘，就能再攻下1分」。
大谷除了在IG曬出與村上的合照外，也有和好友兼對手的山多瓦合照。山多瓦也在留言區回應：「翔平謝謝你！我今晚要哭著入睡了。」
ヘルメットを投げ捨てて走る大谷選手。— 🇯🇵ひらやんⅡ🎨 (@wFvPzuIb8hkpKIx) 2023年3月21日
塁上で雄叫びを上げる姿には震えました😆
pic.twitter.com/6rHwY5hQ2I
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