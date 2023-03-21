經典賽／為村上宗隆設計漫畫劇情！網友神創作眾人笑翻

經典賽今天上演「墨日大戰」，日本隊村上宗隆前3打席遭三振，卻在最後一打席擊出再見安打，讓不少球迷直呼就像漫畫劇情，有PTT網友好奇訊問「村上剛剛那個打席，畫成漫畫要幾頁回憶」，竟有人真的設計出一套劇本，讓眾人笑翻。

該名網友指出，村上這個打席估計會畫9集，先從到底要不要把村上換下來開始演，然後決定再次相信村上。接著站上打擊區後發現雙手一直抖，在2好2壞的時候回想起過去與父親一同練球的回憶。對方守護神的最後一球即將投出時，好久不見的父親這時從觀眾席站起來，大喊「打啊！村上！」，村上眼神一亮，揮出了再見安打。

這9集的標題則依序為，「更換代打？栗山監督的抉擇」、「上吧村上！我們相信你」、「顫抖的雙手，無法停止的恐懼」、「兒時回憶，我與父親與那顆棒球」、「危機與不信任感！隊友的猜忌」、「投球的原動力」、「父親的吶喊！加油村上！」、「王牌的責任，超越極限」、「邁向榮耀」。

網友看完後紛紛直呼，「笑死」、「好有畫面感」「你是漫畫系的吧」、「ChatGPT是你？」也有網友補充，「打美國拍劇場版」、「少了美國隊觀戰」、「井上雄彥（灌籃高手作者）畫棒球就是這樣子」。

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