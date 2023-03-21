經典賽／吉田正尚三分砲瞬間台灣現警報 網：嗨到地震

經典賽4強「墨日之戰」今天開打，日本前6局陷入3：0落後，吉田正尚在第7局敲出石破天驚的追平三分砲，將比數扳平，巧合的是，吉田轟出追平砲的同時，台灣正好發生地震，引起網友熱議。

ARE YOU KIDDING ME!?!?!? JAPAN HAS TIED IT! JAPAN HAS TIED IT! 😱😱😱😱 pic.twitter.com/FphAIemKZZ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年3月21日

台灣時間9點45分左右，吉田正尚敲出全壘打，同時發生全台有感地震。賽事轉播單位東森新聞台，也迅速發布地震速報。PTT上許多網友討論這巧合，「打到台灣地震」、「地震之力全壘打」、「邁阿密嗨到地震，台灣都感受到了」。

吉田正尚休賽季和紅襪簽下5年9000萬美元的合約，不少球迷認為有些溢價，連吉田本人都很意外能得到那麼大的合約。這一轟讓不少網友直呼「紅襪爽賺」、「紅襪球探加薪」、「紅襪大勝利」。

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