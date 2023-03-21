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經典賽／日墨之戰逆轉勝！PTT封「本季最經典」 網嗨爆：比動漫還精彩
日本武士上演奇蹟的一勝，帶著4：5落後進入9局下，前4打數沒安打、被三振3次的「村神」村上宗隆，敲出再見二壘打，日本以6：5逆轉擊敗墨西哥。PTT網友大讚「墨日之戰根本神仙打架，結尾方式根本日本動漫」，甚至直呼「超越漫畫的現實」。
有網友在PTT發文針對日本、墨西哥在經典賽上的對決討論，他表示，「今天的墨日之戰根本神仙打架，各種無限劇本，還差一點出一個墨西哥總統，最後的結尾方式根本日本動漫，在歷屆經典賽可以名列歷史了吧，大家覺得有超越朗神封神那場了嗎？」
MUNETAKA MURAKAMI WINS IT FOR TEAM JAPAN!!! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/LNROmpkkes— World Baseball Classic (@WBCBaseball) 2023年3月21日
其他網友也嗨爆留言「日本專出經典戰」、「漫畫都不敢這樣畫，太神啦」、「村神早就是神了」、「頂尖對決」、「超經典，超越漫畫的現實」、「有來有往太精彩了」、「本季最好看」、「日本隊出去比賽都有這種驚奇」。
還有網友留言「這場已經值得做一篇漫畫或動畫」、「至少是本屆經典場了」、「真的典藏了」、「洗個澡出來就逆轉了，漫畫劇情都是真的」、「最後串聯跟調度太神了」、「這場根本漫畫劇情啊」。
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