經典賽／從狗熊變英雄！村上宗隆：很高興沒辜負期望

日本隊今天與墨西哥激戰爭取冠軍賽門票，最終由村上宗隆擊出2分打點再見安打，瞬間從狗熊變英雄，村上賽後也直言，很高興沒有辜負期望。

村上本屆賽會狀態不佳，今天前3打席又都遭到三振，第4打席敲出界外飛球出局，慘淡的表現讓日本球迷在網路上無情砲轟。第9局村上在落後1分，無人出局一、二壘有人的情況下上場，教練仍選擇相信他，結果他一棒將球轟到外野深處，壘上2名跑者都衝回本壘，日本完成逆轉勝。

ELECTRIC. ⚡️



The Japanese call on Munetaka Murakami's walk-off is as good as it gets 🇯🇵 pic.twitter.com/7w98SFIyFT — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年3月21日

村上回到本壘和隊友慶祝，全身都被淋濕，他在賽後受訪時表示：「我被三振很多次，有很多挫折，但球隊相信我。很高興我沒有辜負期望。這是自09年來首次決賽，4強賽真的很艱難，明天是這支球隊最後一場比賽，我想打得開心，得到最好結果。」

Murakami splash! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/2KHkoc4JAG — World Baseball Classic (@WBCBaseball) 2023年3月21日

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