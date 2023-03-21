經典賽／古巴本屆叛逃第1人！26歲牛棚捕手離開國家隊

2023年世界棒球經典賽古巴隊闖入4強賽，飛到邁阿密對決美國隊，古巴最終輸球。賽後26歲牛棚捕手布里耶多（Ivan Prieto）擅自從飯店離開，沒有隨國家隊移動。

古巴記者羅梅洛（Francys Romero）稍早證實，布里耶多成為本屆經典賽第一位叛逃的古巴隊球員。他在本屆賽事為牛棚捕手，並非正選名單的選手。

古巴今年首度徵召叛逃球員，試圖重新擦亮「紅色閃電」招牌，本屆在A組預賽以分組第一之姿晉級，隨後前往東京以4：3擊敗澳洲前進4強，但在邁阿密被美國14：2慘電，無緣挺進冠軍賽。

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