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經典賽／村上宗隆連3K遭球迷炎上 「山川代打」成搜尋趨勢

聯合新聞網／ 綜合報導
村上宗隆四強賽貧打再度引發球迷抨擊。 美聯社
村上宗隆四強賽貧打再度引發球迷抨擊。 美聯社

世界棒球經典賽4強賽上演「墨日之戰」，日本隊第5棒「村神」村上宗隆狀態仍相當低迷，前3打席都遭到三振，「村上宗隆」、「山川代打」也上日本推特搜尋趨勢。

第二局吉田正尚率先安打上壘，村上宗隆揮棒落空慘遭三振。第二打席2出局1、3壘有人，整顆好球進壘，村上站著不動遭三振。第三打席2出局1壘有人，對手一顆紅中失投球，村上再度揮棒落空。第四打席村上宗隆終於逃過三振，界外飛球被接殺。

村上的表現果然遭日本球迷砲轟「從三冠王變三振王」、「村上非本國人」、「村上宗隆是戰犯」。球迷也質疑日本教頭栗山英樹的調度，留言呼籲趕緊換上山川穗高代打。

經典賽 WBC風雲

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