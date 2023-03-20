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經典運彩／日、墨兩隊先發夠水準有機會投手戰 推小分過盤
【文／運彩貓堯舜魚湯】
2023世界棒球經典賽4強賽 墨西哥 vs. 日本(主)
比賽時間: 3/21 07:00
四強賽首戰出乎意料呈現一面倒局勢，美國幾乎局局都有分，以12分之差大勝古巴，再次挺進冠軍賽，力拼衛冕。明日墨西哥將和日本正面對決，兩強奮力爭取最後一張冠軍賽門票，戰況想必會很精彩。
本場賽事由墨西哥先攻，日本後攻，兩隊皆已公布先發投手，墨西哥派出山多瓦(Patrick Sandoval)，去年在MLB天使成績6勝9敗ERA2.91，在預賽對戰美國投3局僅失1分奪勝；日本則派出「令和怪物」佐佐木朗希，去年在日職羅德成績9勝4敗ERA2.02，在預賽對戰捷克投3.2局失1非自責分奪勝。
兩隊先發投手去年投球數據皆十分優異，預賽表現也很不錯；另比較兩隊陣容，墨西哥多為大聯盟球員，日本則多以日職球員為主，整體戰力應該不分軒輊，且本場輸球方就打包回家，投手群應會嚴陣以待，避免失分，加上近來比賽多為大分，本場盤口卻開得偏小，有機會投手戰。
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