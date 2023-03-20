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經典賽／帶美國進決賽 41歲老投：WBC一生難得經驗

中央社／ 洛杉磯19日專電
韋恩萊特。 美聯社
韋恩萊特。 美聯社

美國今天在世界棒球經典賽（WBC）大勝古巴，搶下冠軍戰門票；41歲的韋恩萊特是勝利投手，他賽後說，參加經典賽是棒球生涯20多年從來沒有的體驗，「這是我一生一次的經驗」。

美國今天在4強賽火力爆發，單場14支安打，包括4支全壘打，以14比2碾壓古巴，挺進21日的冠軍賽。美國是上屆冠軍，距離二連霸只差1場勝利。

今天這場美古大戰，先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）扮演重要角色。他一開賽就遇到亂流，讓古巴前3棒都靠內野安打上壘，後來滿壘投出四壞保送，失掉1分。

美國投手教練派提特（Andy Pettitte）喊出暫停之後，韋恩萊特穩住陣腳，連續解決3名打者，並在接下來的3局不再失分。他共投4局失1分，成為這場比賽的勝利投手。

韋恩萊特賽後接受電視台訪問時，歸功打線相挺，他在1局上失分後，1局下同樣來自聖路易紅雀的隊友高史密特（Paul Goldschmidt）敲出2分全壘打，讓美國取得領先。

韋恩萊特描述，高史密特敲出全壘打後，回到休息區時對他說「我們挺你」。他形容這支美國隊的打線是「從來沒有見過的史上最強打線之一」，面對這樣的打線深度，1到9棒沒有弱棒，投手會非常頭痛。

除了打線相挺，美國隊投手教練派提特也讓他很安心。1局上失分之後，派提特喊出暫停。韋恩萊特形容，儘管他跟派提特想法一致，但看到教練走上來，還是很有安定感，因為派提特經驗豐富。

韋恩萊特說：「沒有人比他更有大賽經驗，他有5次世界大賽冠軍、許多季後賽勝投。」

41歲的韋恩萊特同樣經驗豐富，從2000年進入職棒以來，大聯盟生涯至今第18年，擁有兩枚美職「世界大賽」冠軍戒指，3度入選明星賽，但卻是第一次代表美國參加經典賽。

韋恩萊特說：「沒有人是為了錢來打的。我們參加經典賽是因為我們愛棒球、愛我們的國家。」

他說：「每次我們進球場或離開球場的時候，總是聽到USA、USA喊聲。我不知道有多吵，但這絕對會寫下最吵鬧的棒球賽紀錄。如果你是一名棒球員，你一定要來參加經典賽。我打棒球超過20年了，在大聯盟第18年，從來沒有這種經驗，這是我一生一次的經驗。」

經典賽 WBC風雲

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