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經典賽／「被路邊的野狗嗆了幾句」悍創總監發長文引球迷炸鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊以1：7不敵古巴，無緣晉級八強複賽，張育成（右一）賽後難過地落淚。 記者余承翰／攝影
中華隊以1：7不敵古巴，無緣晉級八強複賽，張育成（右一）賽後難過地落淚。 記者余承翰／攝影

世界棒球經典賽中華隊打出精采表現，可惜最終仍無緣晉級8強。主辦單位「悍創運動行銷」的多項疏漏讓許多球迷氣憤難平，近期發文屢遭炎上的總監高偉凱昨日刪文後又發布最新長文，內文火力全開，「最近是真的被看衰小，也被路邊的野狗嗆了幾句」，讓球迷不滿情緒再度爆發。

悍創本次賽事引發許多爭議，球迷先後質疑球衣太醜，票價賣太貴，贈品小氣又需要排隊，販售商品也有瑕疵，甚至有些球迷等到中華隊賽事結束後才拿得到，另外進場動線、李維拉（Mariano Rivera）拚成「Nariano」也都是被砲轟的點，中華隊「晚接早」的賽程則是最大引爆點。

高偉凱昨日發文表示，從日本回台灣後會講球迷不想聽的話，但絕對精采，「很久沒那麼被人看衰小，連路邊野狗碰上都能吼幾句了，一日球迷轟炸跟一日體媒跟風報導，能不黑嗎？等我滿血回臺灣，I am feel Good Now !」

該貼文很快就掀起熱議，網友紛紛留言砲轟，也有人笑他「I am feel Good Now 」文法有問題，「這英文能力，難怪會出現Nariano Rivera。」高偉凱很快刪除文章，又發文「我只是先灑個餌，這池子水真深」，再度遭網友怒嗆。

高偉凱又刪除貼文，發布新長文將責任推向組訓單位，「中華隊那邊希望什麼版本，我們也送過去給MLB，賽程出來就是長這樣，大家也都明白，那就盡早照賽程調整，輸球沒什麼理由，就是技不如人，很難接受嗎？那謝謝你對中華隊的支持，投手實力不如人就是現況，請你繼續支持到下一個王建民出現。」

張育成妻子曾發文為球員抱不平，只睡4小時就要起床準備比賽。高偉凱則指出，「球場內提供伙食、沐浴，讓球隊不必再在球場飯店來回奔波，球隊不必因此提早起床趕路程，就算想提早練也不會開放，「誰的老婆說了什麼我不想管，如果大家早就知道賽程長什麼樣子，那就麻煩調整好作息備戰，這就是職業棒球，球員自己都沒找藉口了，其他人不用幫他當媽寶。」

高偉凱認為舉辦國際賽事原本就能夠申請相關補助，球衣的問題請找中華職棒或棒協，「中華隊」或「台灣隊」的問題找民進黨，他最後強調，「政府到底出了多少力，有眼睛的都看得出來，至少悍創是願意堅持這條路的企業。」

這篇文章宛如提油救火，網友火力更上一層樓，「你在說棒球迷都是野狗？」、「鈔票到手 晉級沒有」、「謝謝讓大家知道教育的重要性」、「球員拚死拚活被你講得技不如人，到底憑什麼說這種話」。

經典賽 WBC中華隊

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