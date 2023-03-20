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經典賽／日本廁所一試成主顧？大聯盟記者直呼美國像石器時代

聯合新聞網／ 綜合報導
日本東京巨蛋。 法新社
日本東京巨蛋。 法新社

經典賽東京巨蛋所有賽事已全部結束，負責B組現場報導的大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）也返回美國，不過美國有一點讓他不習慣，就是沒有免治馬桶。

克萊爾近日在個人推特發文感嘆：「回到美國就像重返石器時代。沒有加熱功能的免治馬桶，這究竟是怎樣的地獄。」

克雷爾的文章引發熱議，許多網友表示贊同，「日本廁所真的很棒」、「為什麼這沒有成為全球標準」、「我朋友去日本旅行後，也在紐約家中安裝有加熱功能的免治馬桶。」

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