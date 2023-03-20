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經典賽／亞土維右手拇指骨折將動刀 太空人球迷：停辦WBC

聯合新聞網／ 綜合報導
亞土維因觸身球右手拇指骨折。 美聯社
亞土維因觸身球右手拇指骨折。 美聯社

太空人二壘手「阿土伯」亞土維（Jose Altuve）代表委內瑞拉出賽，昨天被觸身球砸中退場，球隊也以7：9敗給美國，無緣晉級四強。今天太空人球團公布檢查結果，確定為右手拇指骨折，必須進行手術，趕不上開季。

昨役5局登板的美國隊投手巴爾德（Daniel Bard）投出速球擊中亞土維的右手，亞土維當下倒地不起，隨後被攙扶離場。今天檢查結果出爐，確定右手姆指骨折，必須接受手術，復出時間要在手術後才能確定。

亞土維本屆經典賽出賽5場，打擊率僅2成14，不過他是太空人主力球員，也讓太空人球迷對經典賽不滿，「球星在毫無意義的比賽受傷」、「經典賽能移到11月嗎」、「應該停辦WBC保護球員」。

經典賽 WBC風雲

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