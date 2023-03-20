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經典賽／古巴7投登板全員掉分 美國電爆對手晉級冠軍賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
美國隊透納（Trea Turner）打出雙響砲、灌進4分打點。 美聯社
美國隊透納（Trea Turner）打出雙響砲、灌進4分打點。 美聯社

美國隊打瘋了！今天在世界棒球經典賽4強賽噴發14安、4轟，第9棒透納（Trea Turner）雙響砲、3安打，掃進4分打點，美國終場以14：2摧毀「紅色閃電」古巴隊，收下第一張冠軍賽門票。

古巴一局上就開張分數，但領先也就這一時半刻，美國前6局每局都有分數進帳，第1局在開路先鋒貝茲（Mookie Betts）的二壘打之後，高史密特（Paul Goldschmidt）補上兩分砲，美國自此未再讓步領先。

透納（Trea Turner）第2局炸裂陽春砲，第3局阿隆索（Pete Alonso）的安打、安德森（Tim Anderson）高飛犧牲打各帶1分打點，第4局輪到亞瑞納多（Nolan Arenado）的三壘打建功，第5局則是高史密特的安打為美國再添分數。

透納在第6局炸裂三分砲、單場雙響砲，這一轟狙擊樂天桃猿隊新洋投雷法（Elian Leyva），也讓美國的得分達到雙位數，取得12：2遙遙領先，美國持續補刀，繼續為冠軍賽打擊練習，包括替補上場的穆林斯（Cedric Mullins）也在第8局炸裂陽春砲。

高史密特（Paul Goldschmidt）得分後振奮歡呼。 美聯社
高史密特（Paul Goldschmidt）得分後振奮歡呼。 美聯社

美國由41歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）先發，投4局被敲5安打、僅失1分；古巴則是7任投手全數失分。

美國為上屆冠軍，時隔6年爭取衛冕，雖在晉級過程險象環生，「只」以分組第二晉級，前一天在8強賽面對委內瑞拉也在打擊大戰中艱苦勝出，今天終於展示豪華戰力闖關，距離二連霸只差最後一步，22日早上7點將在冠軍賽遭遇日本隊、墨西哥隊之間的勝方。

經典賽 WBC風雲 美國 古巴

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