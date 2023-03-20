經典賽／推佐佐木朗希大戰墨西哥 日本隊監督解釋原因

日本隊明天將在經典賽4強對決墨西哥隊，爭奪決賽門票，推出21歲「令和怪物」佐佐木朗希先發，對決左投山多瓦（Patrick Sandoval），日木監督栗山英樹受訪時也說明做出這項決定的理由。

佐佐木朗希預賽面對捷克隊先發，主投3.2局送出8次三振、只被打2安，沒有責失分，最快球速達164公里，明天將扛下四強賽先發重任，由於他的大比賽經驗較少，因此這項決定受部分球迷質疑。

對此栗山英樹表示，「今年、明年球季佐佐木都會有很大的突破，想以這舞台當作起點，讓他在全世界棒球迷面前，將自己的能力發揮出來。」

佐佐木的對手山多瓦（Patrick Sandoval）是大谷翔平在天使隊的好朋友，去年在天使先發27場，防禦率2.91，主投148.2局送出151次三振。

日本媒體今天捕捉到大谷與山多瓦互動的鏡頭，大谷受訪時透露對話內容，「我們兩人都說了『你最好小心點！』還有『準備好回去亞歷桑納（春訓基地）了嗎？』。」

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