聽新聞
test
0:00 / 0:00
經典賽／推佐佐木朗希大戰墨西哥 日本隊監督解釋原因
日本隊明天將在經典賽4強對決墨西哥隊，爭奪決賽門票，推出21歲「令和怪物」佐佐木朗希先發，對決左投山多瓦（Patrick Sandoval），日木監督栗山英樹受訪時也說明做出這項決定的理由。
佐佐木朗希預賽面對捷克隊先發，主投3.2局送出8次三振、只被打2安，沒有責失分，最快球速達164公里，明天將扛下四強賽先發重任，由於他的大比賽經驗較少，因此這項決定受部分球迷質疑。
對此栗山英樹表示，「今年、明年球季佐佐木都會有很大的突破，想以這舞台當作起點，讓他在全世界棒球迷面前，將自己的能力發揮出來。」
佐佐木的對手山多瓦（Patrick Sandoval）是大谷翔平在天使隊的好朋友，去年在天使先發27場，防禦率2.91，主投148.2局送出151次三振。
日本媒體今天捕捉到大谷與山多瓦互動的鏡頭，大谷受訪時透露對話內容，「我們兩人都說了『你最好小心點！』還有『準備好回去亞歷桑納（春訓基地）了嗎？』。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言