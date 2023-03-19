經典運彩／兩邊投手戰機會高 推美國、古巴4強賽小分

【文／運彩貓小亨利】

2023世界棒球經典賽4強賽 古巴 vs. 美國

比賽時間: 3/20 07:00

古巴本次派出伊萊斯(Roenis Elias)先發，大聯盟生涯395.2局自責分率3.96，在面對義大利和澳洲時都有上場總共繳出7局失2分的表現。美國方面派出老將Adam Wainwright先發，41歲的他2022年依舊能繳出191.2局3.71自責分率的表現，跟Elias一樣不屬於強力型投手，有著精準控球和一個武器球曲球的他面對本屆打擊火力並不突出的古巴應該能有所表現，也可以跟後援呈現不同風格讓古巴打者難以招架。

古巴在台灣時間17日抵達邁阿密，明天就得進行四強賽，在時差調整及場地熟悉度方面處於劣勢，進入複賽的美國，打擊絕對是四強球隊最好的，反而古巴能夠晉級靠著是優異的防守，尤其中後段古巴三位在日職打拼的鐵牛棚的壓制力相當夠，只要Elias能撐住前三局的話，兩邊應該還是形成投手戰的機會會高一些，推薦小分過盤。

運彩貓小亨利推薦

運彩盤推薦：全場9.5小、美國單隊6.5小

國際盤推薦：10+70小分

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