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經典賽／準備好接受時差攻擊 古巴隊長：我們是戰士

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
一路從台灣征戰日本、美國，古巴隊長迪斯派（Alfredo Despaigne）坦言至少需要一周適應時差，但他不擔心：「我們是戰士，會做好準備。」 美聯社
一路從台灣征戰日本、美國，古巴隊長迪斯派（Alfredo Despaigne）坦言至少需要一周適應時差，但他不擔心：「我們是戰士，會做好準備。」 美聯社

飛來亞洲打完經典賽預賽、八強戰，古巴隊接下來又回到美洲時區，準備接受12小時的時差攻擊，隊長迪斯派（Alfredo Despaigne）坦言至少需要一周適應，但他不擔心：「我們是戰士，會做好準備。」

古巴隊在本屆世界棒球經典賽長途奔波，先飛到日本練習，再到台灣打熱身賽，到預賽開打前有時間適應時差，最終也從A組大亂鬥中勝出，並飛到日本在八強戰擊敗澳洲，取得四強門票。

然而經典賽四強起的賽程在美國邁阿密舉行，古巴隊於台灣時間17日飛抵美國，20日就要調整好出戰，「照我的經驗，至少需要一周才能適應新時區。」迪斯派在今天接受訪問時表示：「但我們是戰士，會做好準備迎戰。」

中間有3、4天無法比賽，迪斯派表示，這不會影響球隊，雖然確實需要些休息時間，但除了今天的練習外，昨天球員們也都選擇自主訓練，「他們說，『我們需要做些調整』。」

迪斯派也指出，接下來面對美洲球隊，打擊上也需要適應，「美洲隊伍有更多火球男，相對來說亞洲投手會更多變化球，但我們現在已經來到美洲，要調整自己的心態，必須要準備好適應球速，我們也正在做此準備，希望能打得跟在亞洲時一樣好。」

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