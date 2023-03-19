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經典賽／牛棚輪流放火…透納滿貫砲救命 美國晉四強

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
透納(中)打出逆轉滿貫砲。 法新社
透納(中)打出逆轉滿貫砲。 法新社

世界棒球經典賽八強戰連兩天上演逆轉秀，今天更是兩隊牛棚輪流放火，美國隊在5局下從領先變落後，好在8局上透納（Trea Turner）的滿貫砲再次將比數超前，以9：7擊敗委內瑞拉隊，挺進四強維繫衛冕希望。

昨天輸球的波多黎各隊是牛棚出包，今天是美國隊牛棚先失火，帶著5：2的領先優勢，5局登板的中繼投手巴爾德（Daniel Bard）卻在控球失準，單局2次四壞、1次觸身球、被敲1支安打，穿插2次暴投，沒解決掉半個人就奉送1分，還留下滿壘殘局給隊友。

結果委內瑞拉面對接手的亞當（Jason Adam），先靠阿拉斯（Luis Arraez）滾地推進敲回1分，培瑞茲（Salvador Perez）再敲出1分打點二壘打，追平比數，亞古納（Ronald Acuna Jr.）的高飛犧牲打敲回超前分。

阿拉斯今天先在1局下在0：3落後時轟出兩分砲，7局下又轟出陽春砲，單場雙響砲加上參與5局下攻勢，貢獻4分打點。

然而面對2分差距，8局上換委內瑞拉牛棚出狀況，奇哈達（Jose Quijada）保送、安打、觸身球，送給美國隊無人出局、滿壘機會，面對換上來的布拉喬（Silvino Bracho），游擊手透納一棒將球掃出左外野全壘打牆，滿貫砲反超前2分。

美國隊先發投手林恩（Lance Lynn）4局失2分好投無關勝敗；巴爾德0.0局失4分差點承擔敗戰，加上前兩次登板合計也丟4分，防禦率高達43.20，最後是由太空人隊終結者普雷斯利（Ryan Pressly）守住9局下，成功關門。

經典賽 WBC風雲 美國 委內瑞拉

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