經典運彩／委內瑞拉與美國戰力不相上下 投手戰機率大推小分

【文／運彩貓堯舜魚湯】

2023世界棒球經典賽8強賽 美國 vs. 委內瑞拉

比賽時間: 3/19 07:00

美洲組八強賽首戰就上演經典戰役，波多黎各領先大半場，竟在後段遭到墨西哥翻盤，讓墨西哥首度挺進四強。明日另場賽事將開打，美國和委內瑞拉兩強對決，相當具有可看性。

本場賽事由美國先攻，委內瑞拉後攻，兩隊皆已公布先發投手，美國派出Lance Lynn，去年在MLB白襪成績8勝7敗ERA3.99，在預賽對加拿大投5局僅失1分奪勝；委內瑞拉則派出左投Martín Pérez，去年在MLB遊騎兵成績12勝8敗ERA2.89，在預賽對多明尼加投3.1局失1分無關勝敗。

兩隊先發投手皆在大聯盟打滾多年且有實績，預賽狀況也很不錯；另比較兩隊陣容，美國全是大聯盟球員，委內瑞拉則多數為大聯盟球員，少數為小聯盟或其他，整體戰力應該不相上下，且單淘汰賽制輸球就打包，可能一有狀況就會換投，推測戰局相當緊繃，且低比分可能性高，有機會投手戰。

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