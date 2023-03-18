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經典賽／大聯盟官網盤點各國潛力新秀 中華隊鄭宗哲上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟官網將鄭宗哲列入本屆經典賽各國的潛力新秀之一。 聯合報系資料照
大聯盟官網將鄭宗哲列入本屆經典賽各國的潛力新秀之一。 聯合報系資料照

世界棒球經典賽預賽落幕，中華隊雖無緣複賽，不過旅外球員的好表現，開始獲得球迷、球團的關注，除了「國防部長」張育成一戰成名外，大聯盟官網也發現鄭宗哲，看好他是潛力新秀之一。

大聯盟官網日前發表「那些參加經典賽的潛力新秀」，盤點在經典賽表現出色但還沒能在大聯盟取得佳績的選手，其中中華隊的開路先鋒、目前效力海盜隊1A的鄭宗哲就在名單中。

鄭宗哲過去就是海盜隊新秀排行榜第30名，報導指出，鄭宗哲在中華隊攻守兩端都有不錯的表現。在比賽中會有適時一擊、上壘後也展現速度，在防守部分也在二壘展現中路的防守能力。

此外，官網還附上鄭宗哲攻守的精彩片段，有中華隊對戰荷蘭，鄭宗哲突襲短打，強迫取分成功。另有中古之戰，鄭宗哲在中路沒收一支安打的守備美技。

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