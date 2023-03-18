經典賽／墨西哥的「國防部長」 阿羅薩雷納演美技比開轟爽

世界棒球經典賽進入複賽單敗淘汰階段，稍早墨西哥與波多黎各爭奪四強，墨西哥落後大半場，才在第七局突破對手牛棚反超一分領先，不過波多黎格仍有追平機會，其中一個關鍵超深遠飛球被外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）美技接殺，力保不失分。

八局上一出局一壘有人，波多黎各第四棒李維拉（Emmanuel Rivera）敲出一個左外野深遠飛球，眼看就要形成長打，卻被阿羅薩雷納在全壘打前接殺，形成第二出局，阻斷了波多黎各追平的可能。而終場墨西哥就以5：4一分差險，搶下四強門票。

賽後阿羅薩雷納受訪表示：「這比我在大聯盟敲出的任何一發全壘打還要好，比我在世界大賽開轟的感覺還要棒，那次接球是最佳的。」

阿羅薩雷納在預賽階段就已經表現優異，14打數中敲出7支安打，其中包含1轟，總共貢獻了9分打點，被選為C組的MVP，是墨西哥能晉級的重要功臣之一。

"That was better than any home run I've ever hit in the big leagues. That was better than the home run I hit in the World Series. That catch was the best."@RandyArozarena to @Ken_Rosenthal after Mexico's win in the WBC quarterfinal 🇲🇽 pic.twitter.com/8ndy3NMIQY — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年3月18日

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