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經典賽／林襄自豪能當經典女孩 向日媒吐露心聲
世界棒球經典賽預賽落幕，中華隊最後2勝2敗作收，由於失分率過高，無緣在A組亂鬥中脫穎而出，啦啦隊「經典女孩」也無法前往東京應援，讓日本網友紛紛嘆可惜，其中高人氣的林襄日前接受日媒訪問，信心喊話：「台灣會變得更強，日本的各位，下次再見吧！」
林襄接受日媒《full-count》採訪，表示自己相當高興及自豪能當中華隊的啦啦隊，此次和其他球隊的女孩一起應援是相當寶貴的經驗「各隊都有各自的應援和風格，收穫很多。」並且能和2萬滿場球迷一起幫中華隊加油，相當感動。
此外，她也透露因有身兼模特、綜藝等工作，生活相當忙碌，「無論發生什麼事都要從早上8點開始練習，而且還要做其他的工作，所以這4天都很辛苦。雖然記得各隊不同的舞蹈不容易，但是很開心。」
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