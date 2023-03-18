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經典賽／全球都在瘋WBC！官方公布預賽收視、進場新紀錄
經典賽作為棒球最高等級賽事，受疫情影響睽違六年再度登場，因此格外備受關注，大聯盟官方以「2023年世界棒球經典賽預賽在全球取得成功」為題，公佈預賽進場人數及收視率等數據，寫下許多新紀錄。
預賽在鳳凰城、邁阿密、東京、台中四地舉行，共吸引到101萬999名球迷進場，比起上屆2017年，足足增加了98%，平均每場比賽吸引2萬5275人。其中在東京開打的B組預賽，共計36萬1976名觀眾進場，是經典賽單一輪次進場人數最高紀錄，平均每場有3萬6198人。
收視率部分，3月10日在TBS轉播的日韓大戰收視率達44.4，成為經典賽史上收視率最高的比賽，日本隊平均每場比賽收視也達42.3。而在台灣，轉播之一的東森，平均每場吸引130.1萬人收看，較上屆賽事暴增了151%。
在社群媒體上，日本二刀流球星大谷翔平自3月1日來增加了136萬粉絲，目前共362萬，是大聯盟球員中最多Instagram追蹤數。在經典賽官方帳號部分，比起上屆總觸及也增加了564%。
除了進場人數、收視、社群創造新紀錄外，人潮也帶動了錢潮，此次經典賽商品透過網路、四地銷售，也打破了經典賽商品銷售的歷史紀錄。
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