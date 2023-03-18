經典賽／狄亞茲順利完成手術 愛妻發文報平安：你是戰士

大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz）日前因慶祝經典賽波多黎各贏球，造成右膝髕骨肌腱撕裂，新賽季提前報銷。日前狄亞茲的妻子娜莎莉（Nashaly Diaz）透過Instagram表示狄亞茲已順利完成手術。

狄亞茲在波多黎各面對到多明尼加的生死戰上場，連續投出3個三振霸氣關門，沒想到在慶祝時卻樂極生悲、意外受傷，最後還坐輪椅出場。他季前剛和大都會簽下5年1.02億美元（約31.2億台幣），如今確定趕不上開季。

To all my beloved fans, especially the Mets fans, I want to let you know that I am doing well and healing. I feel blessed and grateful for your support with messages and prayers, thank you very much! I can't wait to see you guys in NY again and play those trumpets. pic.twitter.com/fnOezkW6Mr — Edwin Diaz (@SugarDiaz39) 2023年3月17日

狄亞茲後來透過推特報平安：「我過得很好並正在恢復，謝謝眾人的關心及支持。」而娜莎莉先是在限時動態表示：「Edwin在手術後恢復良好，上帝掌控一切。」隨後也發出貼文，照片中狄亞茲躺在病床上、微笑比YA，腿上蓋著毯子。

文中娜莎莉先是感謝大家的關心，並表示「我們為很多事情做準備，但從來沒有為這些情況做準備，也沒有為它們發生時的傷害做準備。」並且也肯定丈夫「老公，你是一位戰士。昨天你為我們的國家帶來歡樂，雖沒有如我們預期的結束，但感謝上帝，你很好。」

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