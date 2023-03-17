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經典賽／郎才女貌！「國防部長」張育成曬美妻孕照

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成(前)感謝孕妻與兒子的支持。 張育成臉書
張育成(前)感謝孕妻與兒子的支持。 張育成臉書

在今年經典賽表現出色的張育成，今晚在出席中職熱身賽中信兄弟與台鋼雄鷹開球之後，於晚間他在臉書上傳一系列與孕妻及兒子的藝術照片，當然招牌敬禮動作也入鏡了，張育成特別在臉書發文說，「這次特地穿上中華隊的球衣，記錄經典賽的熱血和不放棄的努力，更要謝謝老婆與Winston的最大支持！」為即將出發前往美國的他留下最美好的畫面及回憶。

張育成還說，「棒球這條路很長，有各種難關還有挑戰，但路上有老婆與孩子們，還有各位球迷們，都會是我最堅強的後盾，讓我們一起加油，繼續努力。」

友也留言祝福他們全家幸福，也預祝張育成在美國有更好的表現。

經典賽 WBC中華隊

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