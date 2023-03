經典賽／「磨出勝利」手勢大紅 胡椒罐銷量暴增

美國加州出生的努特巴爾在世界棒球經典賽之前不曾為日本隊出賽,但他在慶祝好表現時模仿旋轉磨胡椒罐的手勢,讓他在日本愈來愈紅,也帶動胡椒研磨罐的銷售成績上揚。

法新社報導,25歲的努特巴爾(Lars Nootbaar)職司外野手,他是第一位在日本以外出生,並代表日本出賽經典賽的棒球選手。他每次擊球後都會作出模仿磨胡椒的手勢,代表他想為球隊「磨出」勝利。

他的慶祝手勢在經典賽期間走紅,隊友紛紛加入湊熱鬧的行列,還有球迷將胡椒研磨罐帶到球場。

努特巴爾在加州出生長大,幾乎不會說日語,但他因為母親久美子是日本人而取得為日本國家隊效力的資格。

東京一家拉麵店為了努特巴爾特別推出限定版「努特巴爾拉麵」,是以醬油湯頭為基底,加上大蒜與磨碎胡椒的特殊口味。一家廚具店則表示,胡椒研磨罐的銷售額成長了15%。這突顯日本粉絲是如何喜愛努特巴爾。

