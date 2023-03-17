經典運彩／波多黎各不擅選球纏鬥 推打線較佳墨西哥受讓過關
【文／運彩貓小亨利】
2023世界棒球經典賽8強賽 波多黎各 vs. 墨西哥
比賽時間: 3/18 07:00
波多黎各目前先發未定，應該會由Marcus Stroman先發，他首戰面對尼加拉瓜4局失1分，王牌救援Edwin Diaz受傷對於士氣多少有些影響，小組賽雖然狀況好的有Lindor、Hernandez和Vazquez，但面對多明尼加一戰三四五六棒Melendez、Rivera、Baez、Rosario四位合計16打數只出現1支安打，面對狀況也正好的墨西哥投手群應該也不易發揮。
墨西哥先發Julio Urias面對哥倫比亞5局失3分，但有點是因為在65球投球限制下想要硬把五局吃完導致的，本場比賽投球限制為80球，波多黎各也不是擅於選球纏鬥的隊伍，直接吃到第六局機會也不小。
波多黎各牛棚主力Underwood及Lopez目前都無失分，墨西哥牛棚主力Gallegos及Reyes一樣也是無失分，一場定身死兩邊能上的牛棚絕對不會手軟，打線上墨西哥能在對上美國隊打出15支安打狂拿11分還是狀況較佳，推薦墨西哥受讓過盤。
運彩貓小亨利推薦
運彩盤推薦：墨西哥不讓分
國際盤推薦：墨西哥受讓1+80
《本文由運彩貓wwincat.com授權，未經同意禁止轉載》
免費玩預測、週週拿獎金、快加入運彩分析討論群，詳情請至運彩貓官網(wwincat.com)
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言