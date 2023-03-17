經典運彩／波多黎各不擅選球纏鬥 推打線較佳墨西哥受讓過關

【文／運彩貓小亨利】

2023世界棒球經典賽8強賽 波多黎各 vs. 墨西哥

比賽時間: 3/18 07:00

波多黎各目前先發未定，應該會由Marcus Stroman先發，他首戰面對尼加拉瓜4局失1分，王牌救援Edwin Diaz受傷對於士氣多少有些影響，小組賽雖然狀況好的有Lindor、Hernandez和Vazquez，但面對多明尼加一戰三四五六棒Melendez、Rivera、Baez、Rosario四位合計16打數只出現1支安打，面對狀況也正好的墨西哥投手群應該也不易發揮。

墨西哥先發Julio Urias面對哥倫比亞5局失3分，但有點是因為在65球投球限制下想要硬把五局吃完導致的，本場比賽投球限制為80球，波多黎各也不是擅於選球纏鬥的隊伍，直接吃到第六局機會也不小。

波多黎各牛棚主力Underwood及Lopez目前都無失分，墨西哥牛棚主力Gallegos及Reyes一樣也是無失分，一場定身死兩邊能上的牛棚絕對不會手軟，打線上墨西哥能在對上美國隊打出15支安打狂拿11分還是狀況較佳，推薦墨西哥受讓過盤。

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