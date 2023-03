經典賽／表情包再+1 大谷揮空「苦瓜臉」引外媒關注

作為世界最有名的球星之一,大谷翔平的一言一行都被大眾格外注目。昨日,大谷在面對義大利隊投手時,揮棒落空後的逗趣表情,就連推特《FOX Sports: MLB》都特地幫他剪出精華。

大谷昨日在經典賽八強的舞台上,扮演起自身招牌「二刀流」,不僅長時間封鎖義大利打線、飆出生涯新高球速102英里(約164公里),還在變身打者時透過偷點串連全隊攻勢,幫助球隊最終取勝。

不過,大谷也非事事順利,當他在八局下面對史丹波(Mitchell Stumpo)時,不僅最終遭到,還在揮空一顆球時,不禁將五官皺在一起,露出疑惑眼神。畫面之有趣,讓《FOX Sports: MLB》在po出影片後直言:「看看大谷的表情!」

事實上,大谷這場比賽表情極為豐富,除了上述的「苦瓜臉」外,他也在奪三振後為自己吶喊助威;左外野手吉田正尚於得點圈有人的情況下,靠著牆接殺深遠飛球時,大谷同樣握緊拳頭歡呼,足見這名巨星多樣的肢體語言。

日本戰勝義大利後,立刻於凌晨出發邁阿密,備戰四強賽,屆時,我們有機會看到更多不同面貌的大谷翔平。

WOW! Masataka Yoshida saves a couple of runs with a catch at the wall 👏🇯🇵



📺: WBC on FS2 pic.twitter.com/T8xnqjLj2l