聽新聞
test
0:00 / 0:00
經典賽／表情包再+1 大谷揮空「苦瓜臉」引外媒關注
作為世界最有名的球星之一，大谷翔平的一言一行都被大眾格外注目。昨日，大谷在面對義大利隊投手時，揮棒落空後的逗趣表情，就連推特《FOX Sports: MLB》都特地幫他剪出精華。
大谷昨日在經典賽八強的舞台上，扮演起自身招牌「二刀流」，不僅長時間封鎖義大利打線、飆出生涯新高球速102英里（約164公里），還在變身打者時透過偷點串連全隊攻勢，幫助球隊最終取勝。
不過，大谷也非事事順利，當他在八局下面對史丹波（Mitchell Stumpo）時，不僅最終遭到，還在揮空一顆球時，不禁將五官皺在一起，露出疑惑眼神。畫面之有趣，讓《FOX Sports: MLB》在po出影片後直言：「看看大谷的表情！」
事實上，大谷這場比賽表情極為豐富，除了上述的「苦瓜臉」外，他也在奪三振後為自己吶喊助威；左外野手吉田正尚於得點圈有人的情況下，靠著牆接殺深遠飛球時，大谷同樣握緊拳頭歡呼，足見這名巨星多樣的肢體語言。
日本戰勝義大利後，立刻於凌晨出發邁阿密，備戰四強賽，屆時，我們有機會看到更多不同面貌的大谷翔平。
Shohei's reaction 😂 pic.twitter.com/5dHevqesQE— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 16, 2023
WOW! Masataka Yoshida saves a couple of runs with a catch at the wall 👏🇯🇵— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 16, 2023
📺: WBC on FS2 pic.twitter.com/T8xnqjLj2l
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言