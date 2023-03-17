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經典賽／表情包再+1 大谷揮空「苦瓜臉」引外媒關注

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷揮棒落空後的逗趣表情。 截自推特《FOX Sports: MLB》
大谷揮棒落空後的逗趣表情。 截自推特《FOX Sports: MLB》

作為世界最有名的球星之一，大谷翔平的一言一行都被大眾格外注目。昨日，大谷在面對義大利隊投手時，揮棒落空後的逗趣表情，就連推特《FOX Sports: MLB》都特地幫他剪出精華。

大谷昨日在經典賽八強的舞台上，扮演起自身招牌「二刀流」，不僅長時間封鎖義大利打線、飆出生涯新高球速102英里（約164公里），還在變身打者時透過偷點串連全隊攻勢，幫助球隊最終取勝。

不過，大谷也非事事順利，當他在八局下面對史丹波（Mitchell Stumpo）時，不僅最終遭到，還在揮空一顆球時，不禁將五官皺在一起，露出疑惑眼神。畫面之有趣，讓《FOX Sports: MLB》在po出影片後直言：「看看大谷的表情！」

事實上，大谷這場比賽表情極為豐富，除了上述的「苦瓜臉」外，他也在奪三振後為自己吶喊助威；左外野手吉田正尚於得點圈有人的情況下，靠著牆接殺深遠飛球時，大谷同樣握緊拳頭歡呼，足見這名巨星多樣的肢體語言。

日本戰勝義大利後，立刻於凌晨出發邁阿密，備戰四強賽，屆時，我們有機會看到更多不同面貌的大谷翔平。

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

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