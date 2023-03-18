熱血球迷看過來！網議五大「棒球經典賽球隊」排行出爐！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「棒球經典賽」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的棒球經典賽球隊排行榜。

本次的世界棒球經典賽是睽違十年又再度回到台灣舉辦，來參賽的各隊亦是眾星雲集，義大利、荷蘭皆有數名大聯盟球星助陣，古巴隊更是首次開放叛逃球員回國參賽。雖然中華隊以兩勝兩敗的成績無緣晉級日本東京的八強賽事，但球員們紛紛展現出足以與世界棒球列強對抗的表現，不只打出讓球迷感動的比賽，更讓世界看到台灣棒球的韌性。

「中華隊」毫無意外勇奪聲量冠軍 「這球隊」令人出乎意料成為黑馬

NO1. 中華隊

觀察近三個月內網友針對「棒球經典賽」的相關話題討論，可以發現「中華隊」是網友討論度最高的球隊。當家第四棒張育成從婉拒徵召，被網友大酸「逃兵」到一肩扛起球隊的攻擊重心得以晉升「國防部長」，網友紛紛留言表示「永遠忠誠，敬禮！」；此外，中華隊打出令人感動的比賽，許多網友感動地表示「謝謝台灣英雄們，這屆經典賽永生難忘！」

NO2. 古巴隊

古巴是本次經典賽中，最早來台的外國球隊，古巴面對本次賽事是有備而來，很早就先到日本集訓適應亞洲天氣，再來台灣與中職球隊打熱身賽以賽代訓。網友對經典賽中的台灣古巴之戰有許多討論，例如有網友表示「古巴隊小動作很多，一下抗議加油聲太吵，一下投手傷退」，吸引許多球迷針對球賽細節與賽程安排做出討論。

NO3. 巴拿馬隊

巴拿馬隊是本屆預賽的大黑馬，從資格賽打起的巴拿馬，本來預計是中華隊旗開得勝的目標對象，沒想到卻以大比分擊敗台灣，成為「洲際慘案」。多數球迷認為巴拿馬根本沒有想像的這麼好打，紛紛表示「看完巴拿馬比賽，根本猛到不行，幾乎局局都能得分」、「結果是我們陪巴拿馬打」，對於本次經典賽中巴拿馬所展現的實力給予肯定。

NO4. 義大利隊

大聯盟名將「黑暗騎士」Matt Harvey領軍的義大利隊來勢洶洶，陣中有多達13人有過大聯盟經驗，因此備受網友的關注與討論。不過中華隊遇強則強，強勢拿下義大利取得本屆賽事首勝，網友直呼「搞定！今夜作夢也會笑！」、「明天吃pizza慶祝」，令台灣球迷留下感動又難忘的一晚，成為社群熱議的又一場經典賽事。

NO5. 日本隊

日本國家隊的陣容除了有「世界的大谷」大谷翔平與達比修有助陣外，還有日職「令和怪物」佐佐木朗希等球星加入，陣容豪華程度令台灣球迷也羨慕不已地表示「這是日本百年來最強陣容了」、「我就問，這陣容怎麼輸」，許多網友都看好日本隊能再次重返榮耀。

本次的經典賽又讓全台灣人的心團結在一起，大家一心為國家隊加油，不只讓世界看到台灣的棒球實力，也讓台灣特有的「台式應援」揚名海外，期許球員與球迷都能帶著這份感動，迎向未來每個艱困的挑戰。 熱血棒球迷看過來！網議五大「棒球經典賽球隊」排行出爐！ 圖片來源/unsplash



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「棒球經典賽」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/15~2023/03/15，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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