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經典賽／什麼叫驚喜？ 「大谷偷點」引雙方教頭讚嘆

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平的關鍵一「點」對球隊獲益良多。 路透社
大谷翔平的關鍵一「點」對球隊獲益良多。 路透社

昨日經典賽日本對上義大利隊的8強賽，大谷翔平再次於攻守兩端貢獻良多，不僅以投手身分壓制對手，更在三局下作為打者時，以義大利總教練皮耶薩都想不到的偷點延續攻勢，創造出4分大局，日本最終也順利晉級四強。

大谷本戰於東京巨蛋滿場觀眾前，擔綱八強賽先發，不僅前四局讓義大利打者一籌莫展，更在二局上飆出本屆最快球速102英里（約164公里）三振義大利主砲帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino），讓現場觀眾驚呼連連，自己也興奮大吼，宏亮聲響讓擔任轉播球評、前日本武士隊教頭稲葉篤紀都直言「沒看過這樣的大谷」！此外「大谷的聲音」更成為當時推特熱搜詞。

更值得一提的是大谷在三局下站上打擊區還展現高球商，在一壘有人時並沒有像平時一樣將球轟得老遠，而是選擇「突襲短打」、讓所有人嚇了一跳，最終不僅跑出內野安打，投手還傳球失誤，護送近藤健介一口氣溜上三壘。他賽後也坦言由於首局強勁擊球被對手極端布陣沒收，讓他有了想短打的念頭，「最好是朝一、二壘間強一點」，結果雖然是點往三壘方向，仍是出色的短打，就連後續轟出三分砲的岡本和真都說完全沒想到，當下「大谷偷點」又再次成推特熱搜。

回顧此戰，大谷這支內野安打至關重要，不只讓後面的吉田正尚透過滾地球助日本隊先馳得點，還促成了岡本和真奠定勝基的三分砲。義大利教頭皮耶薩（Mike Piazza）受訪時不避諱地說：「這觸擊完全是個驚喜，他明顯是個優秀的打者，或許他（短打）是想要為球隊帶來不同的貢獻」；此外自家教練栗山英樹也讚嘆：「這就是大谷」。

這場八強戰高機率為大谷在本屆經典賽投手丘上的最後一舞，但他的精采表現已幫助日本獲得前往邁阿密的門票，將於四強對上波多黎各或墨西哥隊的贏家。

經典賽 WBC風雲 大谷翔平 日本 義大利

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