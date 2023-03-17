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經典賽／台灣買的神物戰日本輸球 皮耶薩獲新咖啡機當安慰獎

聯合新聞網／ 綜合報導
皮耶薩在賽前獲贈一咖啡機。 截自MLB官網
皮耶薩在賽前獲贈一咖啡機。 截自MLB官網

昨日遭日本淘汰的義大利隊，在本屆經典賽不僅因陣容堅強備受矚目，自小組賽便被放在休息室的咖啡機也成亮點，晉級後還被視為贏球神物，一併帶到日本續戰8強。但有趣的是根據MLB官網報導，抵達東京後，義大利總教練皮耶薩（Mike Piazza）還獲贈了一台全新的咖啡機。

在10日義大利出戰中華隊的比賽，除了場上膠著的戰況，眼尖的記者們還捕捉到，義大利休息室內不僅擺著一台咖啡機，攪拌棒、紙杯等工具也一應俱全。對此，皮耶薩回應，「作為義大利人，這是我們文化的一部分，比賽前，我們就決定要做這件事了。」並且開玩笑表示「我還希望有咖啡師在」。

事實上這台被義大利視作「秘密武器的」咖啡機，據球隊公關透露是在台灣購買的，而隨著義大利晉級八強，也將這台咖啡機帶到東京，不過皮耶薩昨日賽前卻帶著另一台機器。原來，這是20年前因擔任新庄剛志翻譯，而和皮耶薩相識的小島克典帶來的禮物，他說：「我心想，或許他們來到東京後需要一台新的咖啡機，這支球隊將會對上日本，雖然我期待他們有好的表現，但同時也期望日本獲勝。」

不過義大利可沒喜新厭舊，由於球隊希望維持氣勢，所以決定繼續將舊機器擺在休息室，至於這台新機器該如何處置，皮耶薩打趣地說道，「總教練應該要有一台咖啡機，所以我會把它帶回家，我們很榮幸收到這個禮物。」並進一步表示，「如果能前進邁阿密的話，應該請一個真正的咖啡師到休息室裡。」

雖然帶著咖啡師到邁阿密的夢，在昨日義大利於八強止步後幻滅，但義大利已靠著精采的表現，及根深蒂固的咖啡文化，被外媒及球迷銘記於心。

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