經典賽／樂極生悲！狄亞茲慶祝到韌帶斷裂 本季恐報銷

大都會隊最不想看到的劇情終究上演，守護神狄亞茲（Edwin Díaz）的傷勢診斷為右膝髕骨韌帶斷裂，已經進行手術修復，復健期推估8個月，本季報銷機率高。

波多黎各昨天在經典賽擊敗多明尼加，狄亞茲飆出再見三振後，全隊湧上場歡天喜地慶祝，隨即畫風劇變，狄亞茲坐倒在地，其餘隊友趕緊示意找防護員，狄亞茲最終坐著輪椅離場。

大都會總管艾普勒（Billy Eppler）今天報告狄亞茲的傷情，證實他已經進行手術；至於預計歸隊時間，他僅表示有運動員經歷這類手術後在6個月歸隊，但這是少數案例，「我們會看看接下來的復健進度，我不覺得我們在短時間內能給出歸隊時程。」

大都會季外才剛與狄亞茲簽下5年1.02億美元合約，如今在經典賽折損一名大將，昨天事發後，艾普勒與他電話聯繫，狄亞茲還堅定表示：「別擔心，我很好，一點都不痛。」艾普勒說：「這就是他的個性，從來都不會被擊倒。」

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