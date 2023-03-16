經典賽／岡本和真最佳男主角 日本勝義大利連5屆闖4強

世界棒球經典賽第2場8強賽，日本今天在東京巨蛋迎戰義大利，「二刀流」大谷翔平登板先發，還扛起3棒重任；讀賣巨人隊26歲重砲岡本和真成為最佳男主角，兩次打數分別轟出3分砲、二壘打，一共攻下5分打點，另獲兩次保送（1次故意四壞），全場4次打擊都上壘，幫助日本9：3獲勝，取得第二張闖進4強門票。

日本從2006年首屆經典賽起，連續5屆都闖進4強，今年挑戰隊史第3冠，21日將在邁阿密馬林魚隊主場和墨西哥、波多黎各勝隊進行4強賽。

日本打線今天面對義大利先發投手卡斯特拉尼（Ryan Castellani），前兩局攻占得點圈都留下殘壘，3局下從第2任投手拉索沙（Joe LaSorsa）的手中發動攻勢，近藤健介獲保送、大谷觸擊形成安打，加上投手失誤攻占一、三壘，吉田正尚內野滾地球打回全隊第1分。

日本把握這波攻勢，村上宗隆再獲保送，岡本和真逮中125公里滑球，轟出左外野3分砲，以4：0領先。

大谷前4局只被揮出兩支安打、出現1次保送，飆出5次三振，讓義大利一路掛零。

但他在5局上出狀況，1出局後對德魯齊歐（Ben DeLuzio）投出觸身球、被大衛．佛列契（David Fletcher）揮出安打，兩出局又對羅培茲（Nicky Lopez）觸身球造成滿壘，接著多明尼克．佛列契（Dominic Fletcher）安打攻下兩分打點。

大谷在2出局一、三壘有人時退場，接手的伊藤大海化解危機，保住日本4：2領先優勢。

日本5局下攻勢再起，義大利第3任投手帕蘭特（Andre Pallante）保送大谷、對吉田觸身球，能托利（Vinny Nittoli）接手後，又被村上、岡本連揮兩支二壘打，一共攻下3分打點，兩隊差距再度擴大。

日本愈打愈順，義大利牛棚壓不住，7局下吉田轟出右外野陽春砲，村上揮出二壘打、岡本被故意保送，接著源田壯亮安打再下一城，拉大到7分領先。

日本投手群動用5人，伊藤投1人次、今永昇太投1局都未失分，達比修有7局上也守住，但8局上被多明尼克．佛列契轟出陽春砲，投兩局被揮2安、失1分，大勢守住最後一局，日本終場以6分之差獲勝，送給爆滿觀眾晉級4強大禮。

大谷完成4.2局投球任務，奪下經典賽第2勝後，仍以指定打者身分打滿全場，4打數1安打，被三振、保送各1次，為日本跑回兩分，經典賽打擊率4成38。

經典賽八強賽，大谷翔平先發主投4.2局失2分。（歐新社） 經典賽八強賽，大谷翔平先發主投4.2局失2分。（法新社）

udn討論區