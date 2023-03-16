經典賽／日媒評AB組最佳九人 張育成獲最佳一壘手、大谷DH
日本雅虎今天選出經典賽A、B組預賽最佳9人以及3名投手，張育成獲選最佳一壘手，是榜上唯一的中華隊球員。
內文指出張育成7安並列全隊最多，且都是第一次揮棒就擊出，可能是因為對國際賽投手不熟悉，所做出的調整。
內文也回顧張育成的表現，「4場比賽都是四棒一壘手，打擊率4成38，能在關鍵時刻展現定勝負的能力，包含對義大利的追平2分砲、對荷蘭的滿貫砲。」
A、B組最佳九人：
捕手 梁義智（韓國）打擊率4成、2轟、5打點
一壘 張育成（台灣）打擊率4成48、2轟、8打點
二壘 葛蘭丁寧（Robbie Glendinning，澳洲）打擊率3成75、2轟、6打點
三壘 孟卡達（Yoan Moncada，古巴） 打擊率3成53、1轟、5打點
游擊 羅培茲（Nicky Lopez，義大利）打擊率5成、0轟、7打點
外野 吉田正尚（日本） 打擊率4成17、0轟、8打點
外野 努特巴爾（Lars Nootbaar，日本）打擊率4成29、0轟、3打點
外野 近藤健介（日本） 打擊率4成67、1轟、5打點
DH 大谷翔平（日本）打擊率5成、1轟、8打點
A、B組最佳投手
投手 山本由伸（日本）4局0失分8K
投手 朴世雄（韓國）6局0失分9K
投手 羅梅洛（Miguel Romero，古巴）6.2局0失分10K
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